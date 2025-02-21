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Врач Хамидуллин: россиян беспокоят тревожные и депрессивные расстройства

Врач Хамидуллин: россиян беспокоят тревожные и депрессивные расстройства

Множество россиян сталкиваются с различными психологическими трудностями и все чаще обращаются к специалистам с жалобами на сниженное настроение, тревожность, чувство страха, напряженность, раздражительность и нарушения сна.

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