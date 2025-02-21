Врач Хамидуллин: россиян беспокоят тревожные и депрессивные расстройства

Множество россиян сталкиваются с различными психологическими трудностями и все чаще обращаются к специалистам с жалобами на сниженное настроение, тревожность, чувство страха, напряженность, раздражительность и нарушения сна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии