Бастрыкин сообщил, что экс-замгубернатора ЯНАО Воронов взял взятку в виде строительства в его доме бассейна

Бывшему заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрею Воронову в качестве взятки в 2020 году был установлен в доме бассейн за 7 миллионов рублей, сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.