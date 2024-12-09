Бастрыкин сообщил, что экс-замгубернатора ЯНАО Воронов взял взятку в виде строительства в его доме бассейна

Бывшему заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрею Воронову в качестве взятки в 2020 году был установлен в доме бассейн за 7 миллионов рублей, сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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