Появились оценки фантастического хоррора Quantum Error, который называют смесью De...

Появились оценки фантастического хоррора Quantum Error, который называют смесью Dead Space и Doom 3Через несколько дней состоится релиз научно-фантастического хоррора Quantum Error, который в сети называют смесью Dead Space и Doom 3.
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