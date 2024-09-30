Израиль впервые за почти год конфликта нанес авиаудар по центру Бейрута

Об этом сообщает агентство Associated Press. В субботу израильская армия официально подтвердила ликвидацию лидера Насраллы, новым генеральным секретарем «Хезболлы» избран Хашем СафиеддинИзраиль впервые за почти год конфликта нанес авиаудар по центру Бейрута рано утром в понедельник, сообщает Associated Press.