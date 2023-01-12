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Усик – о любимом футболисте: «Среди украинцев – Шевченко. В детстве я обожал Батистуту, а из английских игроков восхищался Руни»

Чемпион мира по боксу по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Super в тяжелом весе Александр Усик рассказал о любимых футболистах.

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