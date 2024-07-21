Индонезия готовит отмену пошлин на импорт сельхозтехники

Министерство инвестиций в настоящее время готовит закон об освобождении от импортных пошлин на сельскохозяйственную технику, 20 июля приводит слова заместителя министра инвестиций Юлиота Танджунга агентство ANTARA.
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