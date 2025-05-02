Над селом Новые Юрковичи Брянской области замечен дрон Баба Яга

Ранее «Новости Брянска» сообщали о варварском ударе ВСУ по подстанции в Новых Юрковичах.Брянские сельчане ночью 3 мая распространили важное предупреждение через местное сообщество "Подслушано Старые-Юрковичи": в районе соседнего села Новые Юрковичи, предположительно, замечен беспилотник типа "Баба Яга".