Ford продал первый экземпляр «Тёмной лошадки» на аукционе за 375 000 долларов

Компания Ford пустила с молотка самый первый экземпляр флагманского спорткара Mustang последнего поколения — торги за право купить купе Dark Horse c VIN-номером 001 развернулись на аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле.
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