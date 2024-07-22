Две погибших девушки и тяжело пострадавший парень. Таков итог посещения двумя парами, одна из которых поженилась в минувший вторник, махачкалинской […] The post Смертельный квест в Махачкале appeared first on Медиакратия.
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