Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Сидоров
    Фашизм должен быть уничтожен. И неважно чей он национальности немецкой или украинской эта плесень не имеет право на с...Испортят ли нам п...
  • Геннадий Бережнов
    Касьяненко может грозить до 20 лет лишения свободы, однако кому то уже дали срок, как то не читал. А вот благие пожел...Лучше помогу соба...
  • Сергей Б
    ну хватит уже жалеть таких с..укЛучше помогу соба...

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть(с)

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть(с)

Нужно периодически вырываться из оперативного уровня, из ежедневных сводок, из просмотра карт боевых действий, из рутины обыденности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх