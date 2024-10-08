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Царьград

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Илон Маск планирует запустить Starlink в Армении

Илон Маск планирует запустить Starlink в Армении

Мультимиллиардер сказал, что очень хочет побывать в Ереване.Спутниковый интернет от Starlink в скором времени появится в Республике Армения.

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