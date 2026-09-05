CIO передал в суд дело против судьи Чи Гви Ёна

В Южной Корее судью Чи Гви Ёна обвиняют в нарушении антикоррупционных норм. Он попал под следствие после дорогостоящего застолья, оплаченного адвокатами.
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