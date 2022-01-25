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Западные послы уже готовы сбежать из Киева

Западные послы уже готовы сбежать из Киева

Украинцы в ответ предлагают отправить трусов на восточный фронт Людмила Николаева Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images Американские дипломаты бегут с Украины? С чего бы это? Так активно «обживались» на брегах Днепра, начиная с 2014 года, и вдруг — наутек? Или это очередная «утка» западных СМИ, нагнетающих и без того непростую ситуацию вокруг нашего бедного самостийного соседа, чтобы было в чем обвинять Россию? Но обнародовал данную информацию, сославшись на свои «проверенные источники», Bloomberg — издание солидное, одно из ведущих в мире.

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