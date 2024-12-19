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«Идет тяжелая работа»: Пушилин оценил продвижение ВС РФ в ДНР

«Идет тяжелая работа»: Пушилин оценил продвижение ВС РФ в ДНР

Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ в Дзержинске и к Красноармейску Вооруженные силы России с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске, есть прогресс у Красноармейска и Димитрова, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

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