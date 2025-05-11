Произошло ДТП на 678 км автодороги «Нева»

Пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля 10 мая в 21:10 на трассе М-11 «Нева» 38-летняя женщина за рулем «Тойота Авенсис», двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, не справилась с управлением и совершила наезд на силовое ограждение слева по ходу движения автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.