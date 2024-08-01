Синоптики рассказали, какой будет погода в августе

Специалисты Уральского гидрометцентра подготовили прогноз на август 2024 года. По сообщению синоптиков, средняя месячная температура в Свердловской области ожидается около нормы и на один градус выше (норма 13-16 °C).
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