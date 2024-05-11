В Башкирии загорелась кровля магазина

Кровля магазина загорелась в городе Баймаке в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по республике. «В Баймаке сотрудники МЧС России тушат отдельно стоящее одноэтажное здание магазина «Светофор», — говорится в сообщении.
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