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Командир «Азова» Прокопенко ожидает удара ВС РФ на Киев через Чернигов

Командир «Азова» Прокопенко ожидает удара ВС РФ на Киев через Чернигов

Российское командование готовит операцию в Черниговской области. С таким заявлением выступил командир 12-го корпуса Нацгвардии «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России) Денис «Редис» Прокопенко.

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