ЛЧ по футзалу. «Кайрат» проиграл «Хрудиму» в элитном раунде

Алматинский «Кайрат» во втором матче элитного раунда ЛЧ по футзалу уступил чешскому «Хрудиму» (1:2). Следующий матч пройдет «Кайрат» – «Хрудим» – 1:2 (0:0) Голы: Радованович 23 (0:1), Торрес 25 (0:2), Вилела 39 (1:2) Предупреждения: Дуглас 40 – Эвертон 32 Удаление: Вилела 40 «Кайрат»: Деннис, Сериков – Эдсон, Акбаликов, Дуглас (к), Кайо Руиз, Кайо Сезар, Есенаманов, Диего, Турсагулов, Вилела, Оразов, Санс, Игор «Хрудим»: Дуду, Яворски – Эвертон, Доша, Торрес, Радованович, Капинья, Р.
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