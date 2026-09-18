Долги растут – платить нечем: Как списать задолженности в 2026 году

Долги растут, коллекторы звонят, платить нечем. Банкротство кажется выходом, но многие боятся: а вдруг заберут квартиру или это навсегда испортит жизнь? Разбираем, как работает процедура в 2026 году, кому она подходит и о каких подводных камнях стоит знать заранее.