Долги растут – платить нечем: Как списать задолженности в 2026 году

Долги растут, коллекторы звонят, платить нечем. Банкротство кажется выходом, но многие боятся: а вдруг заберут квартиру или это навсегда испортит жизнь? Разбираем, как работает процедура в 2026 году, кому она подходит и о каких подводных камнях стоит знать заранее.
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