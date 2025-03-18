Исторические контрасты. Вялый шабаш нацистов в Риге и Праздник Русской весны в Крыму

Vladimir Lioubimcev

НАЛЕВО от Памятника Свободы в Риге - Бастионка. ОСТАТКИ БЫВШЕЙ РУССКОЙ КРЕПОСТИ, когда еще никакой Латвии и в помине не было... НАПРАВО - театр.... .....Знаем-знаем... Вырос там.... ГОРЬКО, что теперь там маршируют оголтелые нацики!! МАЛО МЫ ИХ БИЛИ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ПЯТНИЦАМ!!