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Исторические контрасты. Вялый шабаш нацистов в Риге и Праздник Русской весны в Крыму

Исторические контрасты. Вялый шабаш нацистов в Риге и Праздник Русской весны в Крыму

Александр Ростовцев.   Вчера в столице Латвии Риге прошел очередной позорный марш в поддержку латышских полицаев и эсэсовцев, который местные СМИ стыдливо называют «маршем латышских легионеров», не углубляясь в подробности.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
НАЛЕВО от Памятника Свободы в Риге - Бастионка. ОСТАТКИ БЫВШЕЙ РУССКОЙ КРЕПОСТИ, когда  еще никакой Латвии и в помине не было... НАПРАВО - театр.... .....Знаем-знаем...  Вырос там.... ГОРЬКО, что теперь там маршируют оголтелые нацики!! МАЛО МЫ ИХ БИЛИ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ПЯТНИЦАМ!!
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17 час.
Vladimir Lioubimcev
А КРЫМ - всегда был Россией.  В какие бы тряпки его ни рядили.
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17 час.
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