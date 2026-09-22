AutoRacer: Джин Хаас хочет видеть Рафаэля Камару напарником Оливера Бермана

Formula 2Чемпион Формулы 3 сезона-2025, представитель молодёжной программы Ferrari Рафаэль Камара, который выступает в юниорской моносерии Формула 2 в составе команды Invicta Racing, в 2027 году должен дебютировать в Формуле 1 в составе команды Haas.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым