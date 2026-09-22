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AutoRacer: Джин Хаас хочет видеть Рафаэля Камару напарником Оливера Бермана

Formula 2Чемпион Формулы 3 сезона-2025, представитель молодёжной программы Ferrari Рафаэль Камара, который выступает в юниорской моносерии Формула 2 в составе команды Invicta Racing, в 2027 году должен дебютировать в Формуле 1 в составе команды Haas.

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