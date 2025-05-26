🌡️⛅Прогноз погоды 2️⃣6️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 6-11 м/с; днем юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 🌬️15-20 м/с.
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🌡️⛅Прогноз погоды 2️⃣6️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 6-11 м/с; днем юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 🌬️15-20 м/с.