В телеграм-канале немецкой газеты BILD (есть и такой) появилась публикация, которая, в контексте западного информационного фронта, выглядит почти сенсацией.
Смирились или затаились? Что означает признание европейцами военных успехов России?
Комментарии
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Игорь Хрипков
Правду не спрячешь.
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14 час.
ГИ
Георгий Иванов
Затаились бесноватые твари..
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3 час.
Константин Самарин
Неужели не понятно, для чего это делается? Всё просто, это желание показать миру, что пока Зеленский соглашается на переговоры, Россия атакует, поэтому Западу нужно оказывать еще большую помощь Украине. Вот снятия запрета на нанесение ударов в глубь России уже добились, и Трамп ополчился на Путина.
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3 час.
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