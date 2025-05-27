Смирились или затаились? Что означает признание европейцами военных успехов России?

Константин Самарин

Неужели не понятно, для чего это делается? Всё просто, это желание показать миру, что пока Зеленский соглашается на переговоры, Россия атакует, поэтому Западу нужно оказывать еще большую помощь Украине. Вот снятия запрета на нанесение ударов в глубь России уже добились, и Трамп ополчился на Путина.