Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Курске началась "операция обеспечения" выхода США с Украины: Хитрая игра Китая

В Курске началась "операция обеспечения" выхода США с Украины: Хитрая игра Китая

Режим Зеленского своей атакой на Курскую область позволил России избежать принуждения союзниками к… похабному миру с Украиной, который нас не устраивает.

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Комментарии
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Нина Бакалина
Давно  это  надо  было  сделать,  есть  ограниченная  Чернобыльская  область,  а  вокруг  живут  люди,   чтобы  не  шмыгали  англосаксы  у  нас  под  носом,  нужно  устроить  таким  образом  санитарную  зону....
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7 час.
Надежда
А разве желание Китая проскочить &quot;между струйками&quot; и наблюдение за происходящим со стороны ни о чем вам не говорит?
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7 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Никогда хитрожопый Китай не был и не будет нашим союзником.Ему выгодна война России так как ее ослабление на руку китайцам. Нет у России союзников и никогда не было.
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4 час.

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