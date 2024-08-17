В Курске началась "операция обеспечения" выхода США с Украины: Хитрая игра Китая

Нина Бакалина Давно это надо было сделать, есть ограниченная Чернобыльская область, а вокруг живут люди, чтобы не шмыгали англосаксы у нас под носом, нужно устроить таким образом санитарную зону....

Надежда А разве желание Китая проскочить "между струйками" и наблюдение за происходящим со стороны ни о чем вам не говорит?