Режим Зеленского своей атакой на Курскую область позволил России избежать принуждения союзниками к… похабному миру с Украиной, который нас не устраивает.
В Курске началась "операция обеспечения" выхода США с Украины: Хитрая игра Китая
Комментарии
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Нина Бакалина
Давно это надо было сделать, есть ограниченная Чернобыльская область, а вокруг живут люди, чтобы не шмыгали англосаксы у нас под носом, нужно устроить таким образом санитарную зону....
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7 час.
Надежда
А разве желание Китая проскочить "между струйками" и наблюдение за происходящим со стороны ни о чем вам не говорит?
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7 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Никогда хитрожопый Китай не был и не будет нашим союзником.Ему выгодна война России так как ее ослабление на руку китайцам. Нет у России союзников и никогда не было.
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4 час.
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