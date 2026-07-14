События и тренды

Неделя пройдет под знаком ожиданий. Финансовые рынки будут искать новые сигналы о дальнейшей политике Банка России, инвесторы — следить за корпоративными выплатами и запуском новых биржевых инструментов, а внешнеполитическая повестка сместится к обсуждению вопросов безопасности и технологий на одной из самых влиятельных экспертных площадок США.