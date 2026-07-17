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Сайт города Караганды

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В Караганде таксист помог полиции предотвратить мошенничество на 16,3 млн тенге

В Караганде таксист помог полиции предотвратить мошенничество на 16,3 млн тенге

В Карагандинской области с 1 июля проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-Tech», направленное на предупреждение интернет-мошенничества и информирование жителей о популярных схемах обмана, передает inKaragandy.

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