В Караганде таксист помог полиции предотвратить мошенничество на 16,3 млн тенге

В Карагандинской области с 1 июля проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-Tech», направленное на предупреждение интернет-мошенничества и информирование жителей о популярных схемах обмана, передает inKaragandy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии