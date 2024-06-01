Eduard

Никакой Трамп не преступник,американский фальшивый суд сделал"Из мухи слона",а настоящие преступления на Украине режим старого идиота Байдена проводит и хоть ссы никакой суд не видит.Там провели переворот молчат,травили мир короновирумом,тоже виновных ни одного нет.Как и их корешей из Европы.Взорвали трубопроводы,где же арестованые?Их нет! Но акцинтируют в США внимание как обоятельный Трам когото 20 лет назад поцеловал,вот "горе"!