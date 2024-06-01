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Bloomberg: осуждение Трампа – плохой знак для США

Bloomberg: осуждение Трампа – плохой знак для США

Обвинения Трампа пошли на пользу только ему самому: усилились сборы средств, рейтинги возросли, а сам «преступник» примерил на себя роль национального мученика.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Пендосовская жана доня трамп дарк.
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18 час.
Андрей
трампа за решётку однозначно! Будет весело в пиндостане!😀
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16 час.
Eduard
Никакой Трамп не преступник,американский фальшивый суд сделал&quot;Из мухи слона&quot;,а настоящие преступления на Украине режим старого идиота Байдена проводит и хоть ссы никакой суд не видит.Там провели переворот молчат,травили мир короновирумом,тоже виновных ни одного нет.Как и их корешей из Европы.Взорвали трубопроводы,где же арестованые?Их нет! Но акцинтируют в США внимание как обоятельный Трам когото 20 лет назад поцеловал,вот &quot;горе&quot;!
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11 час.

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