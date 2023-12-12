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Казахстан поможет России обойти западный "потолок" цен на нефть — почему только сейчас?

Казахстан поможет России обойти западный "потолок" цен на нефть — почему только сейчас?

Политика Игоря Таланцева Незаметно прошла новость о том, что Казахстан третьего дня одобрил прекращение декларирования поставок нефти из России.

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Комментарии
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star
у &quot;друзей&quot;,как и всегда неожиданно пошел процесс&quot;хвост виляет собакой&quot;-Восток -дело тонкое
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2 час.
Н
Николай
С одной стороны все понятно восток дело тонкое.с другой стороны ну не приятно иметь дело с тем кто хвостом виляет.как шакал табаки перед ширханом.
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47 мин.
АБ
Александр Б
Этот вопрос задай Белоруссии. Когда она перестала хвостом вилять? Всему свое время. А может про собственную пятую колону напомнить?
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37 мин.

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