Казахстан поможет России обойти западный "потолок" цен на нефть — почему только сейчас?

star у "друзей",как и всегда неожиданно пошел процесс"хвост виляет собакой"-Восток -дело тонкое

Н Николай С одной стороны все понятно восток дело тонкое.с другой стороны ну не приятно иметь дело с тем кто хвостом виляет.как шакал табаки перед ширханом.