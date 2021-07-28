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Семь проблемных участков дорог отремонтировали на Первомайке

Семь проблемных участков дорог отремонтировали на Первомайке

Дороги в Новосибирске этим летом ремонтируют в том числе и на деньги областного бюджета. Так, в Первомайском районе закончили ремонт сразу нескольких проблемных участков на улице Твардовского, которая вызывала много нареканий у автомобилистов.

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