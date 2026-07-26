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Регионы России

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Погибло пятеро альпинистов из Боснии на Эльбрусе из-за резкого ухудшения погоды

Погибло пятеро альпинистов из Боснии на Эльбрусе из-за резкого ухудшения погоды

На Эльбрусе погибла группа из пяти альпинистов из Боснии и Герцеговины, сообщают экстренные службы. Спасательная операция продолжалась всю ночь, однако эвакуация тел четверых погибших затруднена из-за неблагоприятных погодных условий.

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