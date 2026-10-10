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Царьград

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Команда прокуратуры Кубани выиграла турнир памяти Анатолия Шкребца

Команда прокуратуры Кубани выиграла турнир памяти Анатолия Шкребца

В финальном матче на поле Кубанского государственного университета команда аппарата прокуратуры Краснодарского края обыграла представителей районных прокуратур в серии пенальти, а третье место заняли хозяева площадки.

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