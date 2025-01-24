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Нардер Дубинский считает, что неадекватного Зеленского надо отстранить от власти

Нардер Дубинский считает, что неадекватного Зеленского надо отстранить от власти

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский полагает, что Владимир Зеленский неадекватен. Нардеп Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что неадекватный Зеленский должен быть снят после обследования врачами.

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