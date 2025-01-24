Нардер Дубинский считает, что неадекватного Зеленского надо отстранить от власти

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский полагает, что Владимир Зеленский неадекватен. Нардеп Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что неадекватный Зеленский должен быть снят после обследования врачами.
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