Киев разменивает смерть бойцов на фронте на мифическую «сильную переговорную позицию»

Прочитал в Телеграм очень интересное, с моей точки зрения, мнение очень компетентного и уважаемого военного эксперта Владислава Шурыгина, касающегося изменения тактики проведения операций ВСУ в настоящее время.
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