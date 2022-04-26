Красноярец лишился внедорожника на трассе в Иркутской области

С начала апреля житель Железногорска Дмитрий Ершов не может пользоваться своим автомобилем. Внедорожник «Митсубиси-Паджеро» у него изъяли прямо на федеральной трассе в районе Нижнеудинска — это уже Иркутская область, в 550 км от Красноярска.