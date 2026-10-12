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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Белозеров повторил рекорд «Нефтехимика» по голам – 91 за 284 матча. Полыгалов забил столько же за 456 игр

Нападающий « Нефтехимика » Андрей Белозеров забросил шайбу в ворота « Салавата Юлаева » (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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