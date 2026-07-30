В Казахстане Toyota Land Cruiser Prado обошла по продажам Lada Niva Legend

В первом полугодии 2026 года в Казахстане приобрели чуть менее 4000 новых внедорожников. Для понимания масштаба рынка: за этот же период один только кроссовер Changan CS55 Plus разошёлся тиражом в 4017 экземпляров, а абсолютный лидер среди паркетников — Hyundai Tucson — нашел 8601 покупателя.