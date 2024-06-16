Парижская олимпиада – 2024: один концлагерь на всех

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте опубликовал имена первых 14 спортсменов из России, допущенных к летним Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе: «В списке присутствуют 10 представителей спортивной борьбы, среди которых Шамиль Мамедов и Арслан Багаев, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов, а также Анжела Бладцева, которая представляет прыжки на батуте.