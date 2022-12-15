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Прокуратура Забайкалья проведет проверку в связи с очередной аварией на котельной в Борзе

Прокуратура Забайкалья проведет проверку в связи с очередной аварией на котельной в Борзе

С начала ноября это уже пятая по счету авария на данной котельной.Прокуратура Забайкальского края сообщает о начале проверки действий должностных лиц, которые допустили уже пятую по счету аварию на котельной в Борзе за последние полтора месяца.

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