Прокуратура Забайкалья проведет проверку в связи с очередной аварией на котельной в Борзе

С начала ноября это уже пятая по счету авария на данной котельной.Прокуратура Забайкальского края сообщает о начале проверки действий должностных лиц, которые допустили уже пятую по счету аварию на котельной в Борзе за последние полтора месяца.
С начала ноября это уже пятая по счету авария на данной котельной.Прокуратура Забайкальского края сообщает о начале проверки действий должностных лиц, которые допустили уже пятую по счету аварию на котельной в Борзе за последние полтора месяца.
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