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Аргументы и Факты

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Стрельба в школе во Франции стала делом антитеррористической прокуратуры

Стрельба в школе во Франции стала делом антитеррористической прокуратуры

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции взяла на себя расследование стрельбы в средней школе имени Жозефа-Лаканала в городе Обань.

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