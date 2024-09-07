В одном из районов Воронежской области ввели режим ЧС после атаки дрона

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В Острогожском районе Воронежской области объявлен режим ЧС. Ночью над районом сбили беспилотник, в результате его падения «возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы», жителей одного населенного пункта эвакуируют, написал губернатор.