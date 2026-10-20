Сомали: первоначальные источники сообщили, что шесть человек были убиты и еще несколько получили ранения в результате двух взрывов наземных мин, которые попали в мотоцикл и автомобиль между Вараболе и Донкой, на окраине Афгойе, регион Нижняя Шабелле, ранее в тот же день.