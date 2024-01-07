Фанаты “Звёздных войн” воссоздали эпичную дуэль между Оби-Ваном и Энакином Скайуокером в стилистике “Войн клонов”3 года потребовалось коллективу фанатов с канала “HELLO THERE” на то, чтобы воспроизвести культовую дуэль между Оби-Ваном и Энакином Скайуокером.