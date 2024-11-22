В Центробанке объяснили рекордный рост резервов России в золоте

Динамика международных резервов российской стороны в последние годы связана в основном с рыночной и валютной переоценкой, а еще с операциями Банка России со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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