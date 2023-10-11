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Русская весна

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«Ланцет» «Отважных» уничтожил британскую самоходку AS-90 в окрестностях Кременной (ВИДЕО)

«Ланцет» «Отважных» уничтожил британскую самоходку AS-90 в окрестностях Кременной (ВИДЕО)

Беспилотный барражирующий боеприпас «Ланцет» группировки «О» Армии России уничтожил британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в окрестностях Кременной (ЛНР).

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