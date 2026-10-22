По данным издания, ещё год назад Трамп грозил России санкциями и сомневался в ценности переговоров с Москвой.
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Однако как это будем комментировать после ноября пока не ясно. США после ВОВ стали нашими врагами и остаются ими сейчас. Какие то изменения проходят в голове у Трампа, но надолго ли это!