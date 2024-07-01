По решению комиссии по правилам землепользования и застройки Екатеринбурга застройка Березовой рощи запрещена

В Екатеринбурге было принято важное решение о сохранении зеленых зон. На заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки было принято решение об изменении статуса участка в квадрате Вонсовского - Мехренцева - Чкалова - Краснолесье.
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