По решению комиссии по правилам землепользования и застройки Екатеринбурга застройка Березовой рощи запрещена

В Екатеринбурге было принято важное решение о сохранении зеленых зон. На заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки было принято решение об изменении статуса участка в квадрате Вонсовского - Мехренцева - Чкалова - Краснолесье.