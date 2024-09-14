Разбиваем миф: каково истинное значение числа 666 в ангельской нумерологии Алёна ЮрьеваЧисло 666 вызывает у многих различные ассоциации — от библейского символа «числа зверя» до массовой культуры, где оно окружено мистикой.
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