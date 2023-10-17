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Силовики задержали ростовчанина, семь лет насиловавшего собственную дочь

Силовики задержали ростовчанина, семь лет насиловавшего собственную дочь

Всё вскрылось, когда он попробовал приставать к внучке.В Ростове-на-Дону следователи задержали местного жителя, которого подозревают в сексуальном насилии и истязании собственной дочери, которое продолжалось на протяжении семи лет.

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