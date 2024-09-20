Стало известно об ударе ВС России по наемникам ВСУ в Харькове

Российские военные нанесли удар по расположению наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом рассказал координатор подполья, передает РИА Новости По его словам, под удар также попали боевики украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).