Стало известно об ударе ВС России по наемникам ВСУ в Харькове

Российские военные нанесли удар по расположению наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом рассказал координатор подполья, передает РИА Новости По его словам, под удар также попали боевики украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).
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